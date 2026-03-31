Monreale rottamazione quinquies in 36 rate | ok all’emendamento di Russo PD | Più cittadini potranno mettersi in regola

Il Consiglio comunale di Monreale ha approvato ieri il regolamento che consente la rottamazione quinquies dei tributi in 36 rate. L’emendamento presentato da Russo del Partito Democratico è stato approvato, permettendo a più cittadini di mettersi in regola con i pagamenti. La decisione riguarda un provvedimento che interessa direttamente persone e famiglie della zona.

Monreale – Ieri il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi, un provvedimento importante che riguarda da vicino tanti cittadini. “La proposta iniziale dell’amministrazione – afferma il consigliere comunale Sandro Russo (PD) – prevedeva condizioni che, di fatto, rischiavano di escludere proprio le fasce più in difficoltà: 18 rate e il pagamento del 20% del debito già alla prima scadenza rappresentavano un ostacolo concreto per molte famiglie. Per questo ho ritenuto necessario intervenire con un emendamento, che è stato approvato, introducendo criteri più equi e sostenibili: la possibilità di rateizzare fino a 36 rate e una prima rata ridotta al 10% del totale”. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, rottamazione quinquies in 36 rate: ok all’emendamento di Russo (PD): “Più cittadini potranno mettersi in regola” Articoli correlati Rottamazione-quinquies, solleciti a Regione e comuni: "Aiutiamo chi vorrebbe ma non riesce a mettersi in regola"La misura voluta dal Governo nella Legge di Bilancio 2026 è facoltativa, ma “rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le nostre comunità”. Rottamazione-quinquies, i FdI sollecitano la Regione: "Aiutiamo chi vorrebbe ma non riesce a mettersi in regola"La misura voluta dal Governo nella Legge di Bilancio 2026 è facoltativa, ma “rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le nostre comunità”. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Monreale, via alla rottamazione quinquies dei debiti: stop a sanzioni; Monreale, passa in commissione la riscossione agevolata dei tributi locali; Rottamazione quinquies anche a Monreale, ok in Commissioni: Strumento di equità; Monreale approvata la rottamazione quinquies per i debiti tributario Battaglia | Amministrazione vicina ai cittadini. Il Consiglio comunale dice sì alla rottamazione quinquiesPrevista la possibilità di pagare in 36 rate le cartelle relativa ai tributi locali MONREALE, 31 marzo – Disco verde in consiglio comunale per il regolame ... monrealenews.it E' stata inaugurata questa mattina la nuova Agenzia Complessa INPS di Monreale, che si trova all'interno di Villa Savoia. Le interviste: Alberto Arcidiacono, sindaco Monreale - Sergio Saltalamacchia, dir. reg. INPS - Carmelo Sciuto, dir. prov. Inps facebook