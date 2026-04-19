Bancomat cambia tutto! Ultimi giorni per mettersi in regola

Tra pochi giorni scadrà il termine stabilito per completare il collegamento tra i registratori di cassa telematici e i sistemi di pagamento elettronico, coinvolgendo migliaia di esercizi commerciali e professionisti. Entro il 20 aprile, coloro che devono adeguarsi devono assicurarsi di aver effettuato tutte le operazioni richieste per rispettare le nuove normative. La comunicazione ufficiale sottolinea l’urgenza di rispettare questa scadenza senza ulteriori proroghe.

C’è una scadenza imminente che riguarda migliaia di esercenti e professionisti: entro il 20 aprile va completato il collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico. Un passaggio tecnico solo in apparenza, ma che in realtà rappresenta un tassello centrale nel nuovo sistema di tracciabilità dei corrispettivi introdotto per il 2026. L’obiettivo è rendere sempre più integrati i flussi tra incassi e trasmissione dei dati fiscali, riducendo margini di errore e semplificando i controlli. Chi utilizza già dispositivi attivi dall’inizio dell’anno è chiamato ad adeguarsi entro la scadenza fissata, mentre per i nuovi strumenti entrano in gioco tempistiche diverse ma altrettanto precise.🔗 Leggi su Tvzap.it

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