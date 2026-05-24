In auto con due chili di hashish e due grammi di cocaina | arrestati un 47enne ed una 50enne

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni e una donna di 50 sono stati arrestati dai carabinieri di Udine Est con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati in auto con due chili di hashish e due grammi di cocaina. I due sono stati portati in caserma e ora si trovano in stato di fermo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.