In auto con due chili di hashish e due grammi di cocaina | arrestati un 47enne ed una 50enne
Un uomo di 47 anni e una donna di 50 sono stati arrestati dai carabinieri di Udine Est con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati in auto con due chili di hashish e due grammi di cocaina. I due sono stati portati in caserma e ora si trovano in stato di fermo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.
Due persone residenti a Udine sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Udine Est con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il controlloL’intervento risale alla serata di giovedì 21 maggio, durante un servizio di controllo del territorio in via della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Arrestata una donna che viaggiava in auto con 28 chili di hashish 1 chilo di cocaina 2 di marijuana
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