Due persone sono state arrestate a Montebelluna mentre si trovavano a bordo di un’auto con circa 100 grammi di cocaina. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che i due avevano cercato di eludere un ordine di allontanamento dalla città. La sostanza stupefacente era nascosta all’interno di una busta occultata nel vano portaoggetti della Volkswagen.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a eludere il foglio di via a Montebelluna?. Dove era nascosta la busta con la droga nella Volkswagen?. Perché l'atteggiamento dei due giovani ha spinto i carabinieri alla perquisizione?. Quali saranno le prossime misure giudiziarie per i due arrestati?.? In Breve Due marocchini di 22 e 25 anni senza fissa dimora arrestati in via delle Alte.. Sequestrati 100 grammi di cocaina durante il controllo notturno del 1° maggio.. Il ventiduenne aveva violato il foglio di via con divieto di rientro a Montebelluna.. Arresti convalidati in direttissima con obbligo di firma per i due soggetti.. Nella notte del 1° maggio, i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montebelluna, due arrestati in auto con 100 grammi di cocaina

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