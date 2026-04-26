In auto con 90 grammi di cocaina | arrestati due 25enni

Due giovani di 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Udine con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo, i militari hanno trovato a bordo dell’auto circa 90 grammi di cocaina. I due sono stati fermati e portati in caserma, dove sono state avviate le procedure per le formalità di rito.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Udine hanno arrestato due 25enni extracomunitari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Fermati in auto con oltre 200 grammi di cocaina: due arrestiEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... In auto con un chilo di cocaina: arrestati in due a MonterchiMONTERCHI – I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Superano il confine a Como Brogeda con oltre 90 ovuli di droga: quasi due chili tra eroina e cocaina, arrestati; Cocaina, hashish e cucciola di pastore tedesco denutrita a casa: spacciatori in manette; Nasconde droga sotto un secchio, denunciato 27enne; Beccati a Brogeda con due chili di droga, erano a bordo di un’auto a noleggio. Porto Sant'Elpidio, al volante dell'auto con due dosi di cocaina: in casa aveva altri 90 grammi. Arrestato 55ennePORTO SANT'ELPIDIO - Nell’ambito di una capillare attività di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno messo a segno un importante colpo ... corriereadriatico.it Resana. Fermato dai carabinieri, getta una busta con 90 grammi di cocaina dall'auto: arrestato il barista spacciatore. In casa aveva oltre 5mila euro e bilanciniRESANA (TREVISO) - I carabinieri cercano di fermarlo, lui butta l'involucro con la cocaina dal finestrino dell'auto. Ma viene fermato e quel pacchettino recuperato dai militari che, dopo una ... ilgazzettino.it Brutto incidente sulla SP38 Mazara-Torretta, auto si schianta contro muro di un'abitazione. Due feriti gravi Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/brutto-incidente-sulla-sp38-mazara-torretta-auto-si-schianta-contro-muro-di-unabitazione-due-feriti-gra - facebook.com facebook Tentano una rapina e poi rubano le chiavi dell’auto: fermati tre giovani x.com