I vantaggi dell’acquisto del credito d’imposta per le imprese nel 2026

Nel 2026 il mercato dei crediti d’imposta per le imprese sta evolvendo, rendendo questo strumento più accessibile rispetto al passato. Se in passato era principalmente utilizzato dalle grandi aziende, ora anche le piccole e medie imprese possono beneficiarne, grazie a nuove opportunità e modifiche normative. Questa trasformazione apre la strada a un utilizzo più ampio, con un mercato che si amplia e si adegua alle esigenze di aziende di diverse dimensioni.

Il mercato dei crediti aziendali sta cambiando e anche nel 2026 ci sono delle novità; quello che fino a qualche anno fa sembrava un meccanismo riservato ai grandi gruppi, oggi è più accessibile anche per le PMI. A trainare il tutto è l’idea che un’impresa che ha accumulato crediti d’imposta, magari da lavori edilizi o da incentivi energetici, può non avere la capienza fiscale necessaria per utilizzarli nella sua interezza e preferisce trasformarli in liquidità. Ecco perché tra le opportunità, quella dell’ acquisto del credito d’imposta è un mercato in crescita per chi ha IRPEF, IVA e contributi previdenziali da pagare. Acquistando a sconto si compensa il debito fiscale e ci si guadagna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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