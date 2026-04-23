Umbria | crollo del credito alle imprese le micro realtà soffrono

In Umbria, il credito alle imprese ha registrato una diminuzione del 2,7% nel 2025, secondo i dati di CNA e Sintesi. Le micro imprese, con meno di cinque dipendenti, hanno subito un calo degli impieghi pari al 48%, indicando difficoltà crescenti per le piccole realtà economiche della regione. Questi numeri riflettono un trend di contrazione del credito rivolto alle aziende locali.

? Cosa sapere Il credito alle imprese in Umbria cala del 2,7% nel 2025 secondo CNA e Sintesi.. Le micro realtà con meno di 5 addetti registrano un crollo degli impieghi del 48%.. Il calo del credito verso le imprese in Umbria ha raggiunto il 2,7% nel 2025, colpendo duramente la provincia di Perugia e portando la regione a registrare un dato peggiore rispetto alla media nazionale, che invece ha segnato un incremento dello 0,8%. La nuova fotografia del tessuto economico regionale, emersa dall’analisi condotta dalla CNA insieme al centro studi Sintesi, evidenzia una profonda divergenza tra il sostegno alle famiglie e quello rivolto al mondo produttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria: crollo del credito alle imprese, le micro realtà soffrono Notizie correlate Prestiti alle imprese in aumento, ma le micro e piccole restano escluseDopo anni di contrazione, il credito bancario alle imprese italiane ha finalmente invertito la rotta. Meno finanziamenti alle imprese. E quelle piccole soffrono di piùL’ultimo rapporto della Banca d’Italia sull’andamento del credito, rende chiara la posizione della Lucchesia. Panoramica sull’argomento Si parla di: Simone Emili è il nuovo segretario dei giovani democratici umbri -. CNA: In Umbria continua l'emorragia del credito alle impreseAncora una volta sono loro, le imprese di micro e piccole dimensioni, a pagare il prezzo più alto di una contrazione pesante del credito concesso al sistema imprenditoriale che, oltretutto, vede l’Um ... orvietonews.it Accesso al credito, il convegno. L’iniziativa di ConfcommercioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it