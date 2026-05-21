A Imola si sta svolgendo il voto per eleggere il nuovo sindaco, coinvolgendo circa 56.500 elettori. Durante le operazioni di voto, si pongono alcune questioni pratiche, come come evitare che la seconda preferenza venga annullata durante il conteggio in cabina e cosa fare nel caso in cui gli spazi sulla tessera elettorale siano esauriti. Questi aspetti rappresentano le principali preoccupazioni di chi si sta recando alle urne in questa tornata elettorale.

? Domande chiave Come evitare che la seconda preferenza venga annullata in cabina?. Cosa fare se gli spazi sulla tessera elettorale sono esauriti?. Quali sono gli orari per votare lunedì senza trovare code?. Come funziona il voto disgiunto sulla nuova scheda azzurra?.? In Breve Voto 24 maggio ore 7-23 e 25 maggio ore 7-15 presso 62 sezioni.. Ufficio elettorale aperto 22 e 23 maggio dalle 9:00 alle 18:00.. Elettori coinvolti includono 256 giovani e 201 cittadini comunitari iscritti.. Preferenze per consiglio richiedono candidati di sesso diverso per evitare annullamenti.. Circa 56.500 elettori sono chiamati alle urne a Imola domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola vota il nuovo Sindaco: guida pratica per 56.500 elettori

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