Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno prima fascia suddivise in fase provinciale e mini call veloce | il Ministero spiega la procedura Domanda dal 16 luglio

Oggi il Ministero ha fornito dettagli ai sindacati sulla procedura di assunzione per il ruolo di GPS sostegno prima fascia, divisa tra la fase provinciale e una mini call rapida. La domanda per partecipare potrà essere presentata a partire dal 16 luglio. La nota operativa riguarda le supplenze per l’anno scolastico in corso e chiarisce le modalità di inserimento e le tempistiche previste.

Il Ministero ha illustrato oggi ai sindacati la nota operativa sulle supplenze per l'anno scolastico 202627: un documento "complesso", che riguarda diverse procedure: le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 da prima e seconda fascia GPS posto comune e sostegno, i ruoli da GPS sostegno prima fascia per aspiranti inseriti a pieno titolo e conferma supplenze su posto sostegno in seguito alla richiesta della famiglia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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