Nella notte di domenica, alle 2, si è sviluppato un incendio all’interno di un autodemolitore in un comune vicino a Milano. Le fiamme hanno interessato l’area della società Autodemolizioni e Adige srl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali danni materiali.

Intorno alle 2 di domenica notte, un violento incendio è scoppiato all’interno di un autodemolitore, la Autodemolizioni e Adige srl, nel comune di Settimo Milanese. Le fiamme hanno coinvolto i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano hanno lavorato fino alle 6.30 di stamane in uno scenario definito dai soccorritori “complesso e difficile da gestire”, vista la presenza di focolai sia all’interno sia all’esterno dell’autodemolitore. Sul posto ci sono ancora una decina di mezzi impegnati nell’opera di bonifica e di verifica della stabilità della struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio a Settimo Milanese, in fiamme un autodemolitore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio a Milano, fiamme al settimo piano: morta una signora anzianaNella notte a Milano si è sviluppato un incendio al settimo piano di un edificio, con le fiamme che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Incendio nel Milanese, fiamme e fumo da una fabbrica abbandonataNella notte a Lacchiarella, in provincia di Milano, si è sviluppato un incendio proveniente da una fabbrica abbandonata in via Isonzo.

Temi più discussi: Maxi incendio a Milano, fiamme in un appartamento: 12 persone in ospedale; Incendio distrugge azienda di autodemolizioni a Settimo Milanese; Si ribalta un furgone e prende fuoco: traffico bloccato e chilometri di coda sulla tangenziale ovest di Milano.

Incendio distrugge azienda di autodemolizioni a Settimo MilaneseLe fiamme sono divampate poco prima delle 2 di notte. Ancora da chiarire le cause. Al lavoro 11 squadre di vigili del fuoco; sul posto anche i carabinieri ... rainews.it

Incendio devasta un capannone a Settimo Milanese: vigili del fuoco al lavoro da oreSettimo Milanese (Milano), 28 ottobre 2025 – Sei mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano sono ancora al lavoro per spegnere il vasto incendio che è divampato ieri sera all'interno di un ... ilgiorno.it