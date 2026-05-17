Nelle ultime ore sono circolati video da Modena che mostrano un saluto romano rivolto ai sostenitori di Pro Pal e Gruber, suscitando grande clamore. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali, mentre le reazioni si moltiplicano su diverse piattaforme. Contestualmente, alcune persone hanno commentato ironicamente sulla richiesta della sinistra di aumentare gli investimenti nei servizi sociali, manifestando scetticismo nei confronti di questa proposta. La discussione si fa sempre più accesa sulla diffusione di simboli e messaggi di questa natura.

- Quando sento la sinistra chiedere di “investire in servizi sociali” mi fa morire dal ridere. Investire? E scusate: quale sarebbe il ritorno (a questo servono, gli investimenti) di un bonus? - L’altro giorno, parlando del caso delle amanti nel governo Meloni, vedi Piantedosi e forse un altro ministro, Lilli Gruber ha detto che “con Berlusconi nelle democrazie occidentali abbiamo visto un orizzonte che non pensavamo fosse possibile”. Ah no. Infatti Bill Clinton non s’è fatto fare sesso orale sotto la scrivania della Casa Bianca, no. - Non si fa. Però ho sorriso a leggere la notizia di quel ragazzo che a Milano s’è affacciato dalla finestra e ha indirizzato un saluto romano contro i Pro Pal in corteo, facendoli infuriare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che orrore i video di Modena, il saluto romano contro i Pro Pal e Gruber: quindi, oggi…

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Bellissimo video, molto istruttivo. Rispondere così a un imprenditore illuminato, perché ( orrore!!!) è israeliano. La tiritera frifripalestain è il corollario giusto per dimostrare al mondo la loro imbecillità. x.com

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