Palmi si accende di Beach Rugby | arriva il Trofeo Italiano sulla costa

Palmi si prepara ad ospitare una tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby, che si svolgerà sulla spiaggia locale. L’evento prevede gare tra diverse squadre e coinvolge atleti di varie regioni. Durante la manifestazione, i selezionatori della nazionale assisteranno alle partite per individuare possibili candidati. La presenza del torneo sulla spiaggia ha suscitato anche domande sulla sua possibile influenza sulla sensibilizzazione alla prevenzione oncologica. La competizione si terrà nelle prossime settimane e attirerà pubblico e partecipanti da diverse zone.

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? Domande chiave Come influenzerà la prevenzione oncologica il torneo sulla spiaggia di Palmi?. Chi potrà essere osservato dai selezionatori della nazionale durante la tappa?. Perché il circuito sta spostando il baricentro sportivo verso le province?. Cosa accadrà dopo i match per valorizzare la gastronomia locale?.? In Breve Circuito in crescita con 39 tappe su 14 regioni rispetto alle 19 precedenti.. Inizio stagione il 23 maggio tra Maccarese e Tuoro sul Trasimeno.. Finale Nazionale programmata a San Benedetto del Tronto il 25 e 26 luglio.. Vittoria for Women Tour offre visite senologiche gratuite con la LILT.. Il 28 giugno prossimo la spiaggia di Palmi ospiterà una tappa del Trofeo Italiano Beach Rugby 2026, portando il circuito nazionale della Federazione Italiana Rugby nella zona della Piana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palmi si accende di Beach Rugby: arriva il Trofeo Italiano sulla costa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Palmi si accende di vela: sfida per il Trofeo Costa Viola C'è un indagato per l'incendio del lido Sunset beach club di PalmiL'episodio si è verificato la sera dello scorso 8 marzo alla Tonnara, una delle spiagge più caratteristiche della Costa Viola C'è un indagato per...