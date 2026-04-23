Universo beach verso l’apertura il nuovo tratto di spiaggia | da una prima analisi la sabbia è ok

A Salerno, si sta completando il nuovo tratto di spiaggia che arriva fino all’ex ostello della Gioventù, risultato di un intervento di ripascimento della costa. La sabbia prelevata sembra essere in buone condizioni, secondo le prime verifiche. L’intervento include la posa di barriere soffolte e di bracci verso il mare, con l’obiettivo di consolidare e proteggere la spiaggia. La fine dei lavori è prevista a breve.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva fino all’ex ostello della Gioventù il nuovo tratto di ripascimento della costa di Salerno che prevede la realizzazione di barriere soffolte e di bracci verso il mare. Questo braccio situato a Torrione proprio di fronte all’ex ostello e che ha inglobato l’ex canale che sfociava qui è destinato a restare mentre quello precedentemente realizzato è stato propedeutico ai lavori che si avvalgono di una chiatta a mare per gettare i massi mentre a terra continua la posa della sabbia. Proprio la sabbia rappresenta uno degli elementi sui quali resta alta l’attenzione dopo le polemiche che hanno riguardato il precedente intervento sempre per opera della stessa impresa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Universo beach, verso l’apertura il nuovo tratto di spiaggia: da una prima analisi la sabbia è ok Notizie correlate Leggi anche: ’Ali sulla sabbia’. Il beach volley diventa solidale per ’La Farfalla’ Leggi anche: Spiaggia, corsa contro il tempo per spianare le dune di sabbia Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Desigual x Zara Larsson: la campagna Life’s a Beach celebra l’estate; Salerno, nuove spiagge contro l’erosione: avanzano i lavori sul litorale orientale - Salernonotizie.it; Salerno, lavori ripascimento: la spiaggia avanza a Est - Salernonotizie.it. Lungomare altezza universo beach. Verde e arredi urbani da riprendere. Fiducia Fiducia Fiducia - facebook.com facebook