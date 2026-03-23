Bologna, 23 marzo 2026 – Ancora violenza in zona universitaria. Nella notte di sabato, tra via Zamboni e piazza Verdi, si sono consumate due rapine, con aggressioni ai danni di giovani e studenti. Arrestati dalla polizia in borghese gli autori dei fatti commessi nella notte. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, la polizia ha intensificato li controlli nelle aree ad alta frequentazione giovanile. Gare clandestine di moto sui Colli, posto di blocco: fughe e cadute, 5 denunciati Per esempio la zona universitaria, che ormai da tempo vive episodi di questo genere. A tal proposito, nelle scorse serate è stato predisposto un servizio con equipaggi in borghese della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movida violenta a Bologna: 2 rapine in poche ore in zona universitaria

Articoli correlati

Cala incidenza delittuosa ma aumentano rapine e truffe. Fari accesi su droga e movida: "Poche denunce"Un calo dell'incidenza delittuosa del 9% che si riflette in un aumento delle denunce (+9,3%) e degli arresti (+13%) rispetto all’anno precedente.

Droga in zona universitaria a Bologna: un 19enne arrestatoBologna, 9 febbraio 2026 – Un 19enne di origine gambiana, residente a Bologna, è stato arrestato in zona universitaria dai carabinieri per detenzione...

Tutto quello che riguarda Movida violenta

Argomenti discussi: Movida violenta a Bologna: 2 rapine in poche ore in zona universitaria; Viale Ippocrate, maxi rissa tra comitive. La fuga prima dell'arrivo degli agenti.

Viale Ippocrate, maxi rissa tra comitive. La fuga prima dell'arrivo degli agentiI residenti della zona tornano a denunciare il degrado della movida notturna. All'arrivo delle pattuglie i partecipanti erano già fuggiti ... romatoday.it