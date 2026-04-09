Il festival di Cannes 2026 ha annunciato il programma ufficiale delle sezioni in concorso. Tra i film presenti, non sono stati inclusi titoli italiani. La presentazione del cartellone conferma l’organizzazione dell’evento e le selezioni ufficiali, segnando l’inizio delle attività legate alla manifestazione. L’annuncio è stato comunicato attraverso i canali ufficiali del festival, senza ulteriori dettagli sui titoli o sui registi coinvolti.

Con l'ufficializzazione del programma dei film in concorso nelle varie sezioni, il Festival di Cannes 2026 inizia a prendere forma. A presentarli, ci hanno pensato il presidente e il direttore del festival, Iris Knobloch (prima donna nell'importante nomina) e Thierry Frémaux, che ha arricchito l'elenco di qualche commento sul mood che avrà quest'anno la manifestazione. Per noi italiani, la notizia più grossa e forse un po' ansiogena, è che - al momento - non siamo presenti, ma siamo, tra virgolette, in buona compagnia, visto che non c'è nemmeno tanta Hollywood. Ci saranno per certo, e un po' anche per tradizione, delle aggiunte nelle prossime settimane e quindi possiamo continuare a sperare di essere in gioco e fare una bella figura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il festival di Cannes 2026 ha svelato il programma. Ok, non ci sono film italiani, ma è presto per disperarsi

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