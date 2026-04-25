In Stati Uniti, tra il 2022 e il 2024, circa 33 milioni di bambini vivono in zone in cui l'aria non rispetta gli standard di sicurezza. Quasi la metà dei minori sotto i 18 anni è esposta a livelli di inquinamento che possono danneggiare i polmoni. Si tratta di una percentuale significativa, che riflette la diffusione di aree con aria tossica nel paese.

? Cosa sapere 33 milioni di minori USA vivono in aree con aria non conforme agli standard ALA.. L'inquinamento colpisce il 46% dei bambini sotto i 18 anni tra il 2022 e 2024.. Trentatré milioni di minori negli Stati Uniti, ovvero il 46% della popolazione sotto i 18 anni, vivono in zone dove la qualità dell’aria ha ricevuto un voto insufficiente secondo l’ultimo rapporto annuale dell’American Lung Association (ALA). I dati analizzati tra il 2022 e il 2024 rivelano un quadro sanitario allarmante per le nuove generazioni americane. Mentre il 10% dei bambini, pari a 7 milioni di individui, risiede in aree che hanno fallito tutti e tre i parametri di monitoraggio della qualità atmosferica, una percentuale ancora più vasta è esposta a livelli di inquinamento pericolosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, 33 milioni di bambini a rischio: l’aria tossica attacca i polmoni

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