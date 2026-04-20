VIDEO| Fallimento via Di Girolamo il Pd | A giugno nessun Palasport da 3 milioni fondi pnrr a rischio Ora vogliamo spiegazioni
Il gruppo consiliare del Pd ha espresso dubbi sulla realizzazione del Palasport in via Di Girolamo, un progetto previsto per il 30 giugno e finanziato con circa 3 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. Secondo i consiglieri, la conclusione dei lavori entro quella data appare ormai impossibile, e il mancato completamento potrebbe mettere a rischio i fondi destinati all’opera. Attualmente, non sono stati forniti dettagli ufficiali o aggiornamenti sullo stato di avanzamento.
Per i consiglieri comunali del Pd è palesemente impossibile che il 30 giugno ci sarà, in via Di Girolamo, il Palasport finanziato con circa 3 milioni di euro, fondi pnrr. Il terreno è stato sbancato, ma da quel momento tutto si è fermato e ora all’amministrazione comunale chiedono una risposta.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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