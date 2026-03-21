Maradona junior ha commentato che, se il Napoli finisse al secondo posto, si dovrebbe erigere una statua a Conte. Nel frattempo, Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato protagonista di una partita importante, segnando e contribuendo alla vittoria contro il Cagliari dopo il suo rientro da un infortunio. La squadra azzurra ha ottenuto un risultato chiave nel campionato.

Tutti pazzi di Scott McTominay, il centrocampista del Napoli che ieri, appena rientrato dall’infortunio, ha segnato e portato gli azzurri alla vittoria contro il Cagliari. A parlare dello scozzese anche Diego Armando Maradona junior su Televomero: “Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più determinante della storia del Napoli. A Napoli noi abbiamo avuto Dio, per me McTominay è Gesù. È un giocatore fondamentale”. Sul percorso del Napoli in questa stagione e sull’importanza di Conte “ La vittoria del Napoli porta tanti aspetti positivi. È andato in sofferenza solo negli ultimi tre minuti, poi c’è stato il clean sheet ritrovato oltre alla quarta vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maradona junior: “Se il Napoli arrivasse al secondo posto bisognerebbe fare una statua a Conte”

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