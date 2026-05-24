Durante l’ultima giornata di campionato, il Napoli ha battuto 1-0 l’Udinese allo stadio Maradona. La partita si è conclusa con una vittoria che ha permesso alla squadra di chiudere al secondo posto in classifica. È stata una partita tesa, con il gol decisivo segnato nel secondo tempo. La stagione si è conclusa senza ulteriori cambiamenti nella posizione finale della squadra.

L'ultima di campionato. L'ultima di un anno complicato, che non ha lasciato in pace gli azzurri neanche questa volta. Il Napoli di Antonio Conte, probabilmente per l'ultima volta sulla panchina azzurra, vince contro l'Udinese e conquista il secondo posto in classifica. Nel primo tempo la rete di Hojlund, a segno per la seconda partita consecutiva dopo il digiuno che durava da marzo, e due infortuni: Alisson Santos, uscito al settimo dopo un problema accusato in seguito ad uno scatto, e Lobotka, che ha lasciato il campo a Gilmour al 35esimo. Napoli-Udinese, infortunio muscolare per Alisson e Lobotka: entrano De Bruyne e Gilmour Nel secondo tempo pochissime le emozioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Udinese 1-0, festa al Maradona: Conte chiude al secondo posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Punto C: Il Napoli riparte verso Udine, le scelte di Conte

Notizie e thread social correlati

Maradona junior: “Se il Napoli arrivasse al secondo posto bisognerebbe fare una statua a Conte”Maradona junior ha commentato che, se il Napoli finisse al secondo posto, si dovrebbe erigere una statua a Conte.

Napoli-Milan, sfida ad alta quota al Maradona: Allegri contro Conte vale il secondo postoNella partita tra Napoli e Milan, in programma allo stadio Maradona, si affrontano due allenatori che hanno avuto ruoli di rilievo nel calcio...

Temi più discussi: Serie A: Napoli-Udinese in campo domenica alle 18 DIRETTA; Napoli-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Calendrier 2025/2026 de la Serie A : Calendrier complet et résultats des matchs de la Serie A.

#Napoli- #Udinese 1-0: palla visionaria di #DeBruyne e 16esimo gol stagionale per #Hojlund È tornato King Kev. Palla che può dare letteralmente solo lui. Hojlund freddo davanti al portiere e vantaggio azzurro. Altro infortunio per gli azzurri: esce #Lobotka pe x.com

Napoli [1] - 0 Udinese - Rasmus Hojlund 24' reddit

LIVE Napoli-Udinese 1-0 Serie A 2025/2026: Napoli In Vantaggio Sull'UdineseSerie A 2025/2026, 38a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

SERIE A - Napoli-Udinese 1-0: la decide HojlundIl Napoli batte l'Udinese, nel match valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A. Il Napoli sblocca il risultato al 24esimo minuto del primo tempo con Rasmus Hojlund: su assist millimetrico di ... napolimagazine.com