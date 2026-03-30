La coppa nel ricordo dell’eccidio Martiri Montemaggio incorona Barbuto
La Coppa Martiri Montemaggio si svolge ogni anno in ricordo dell’eccidio dei 19 partigiani uccisi sul Monte Maggio il 28 marzo 1944. La gara coinvolge atleti di categoria élite e under 23, combinando competizione sportiva e commemorazione. La manifestazione si tiene in una zona storicamente legata a un episodio della Resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale.
La Coppa Martiri Montemaggio per élite e under 23, è una gara che unisce passione, sport e memoria storica, nel ricordo dell’eccidio dei 19 partigiani caduti sul Montemaggio il 28 marzo 1944. Sul traguardo di via dei Fossi a San Gimignano successo del lombardo Riccardo Barbuto che al termine di un finale di corsa combattuto ha anticipato Bruno a caccia del bis avendo vinto la gara nel 2025 e il valdarnese Del Cucina. Al via 112 corridori con i primi 40 Km a gruppo compatto, poi una fuga di 12 corridori esauritasi al chilometro 84. Tutti assieme sulla salita di Casole d’Elsa e su quella dei Sassi Bianchi con gran premio della montagna vinto da Gialli (Team Hopplà). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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ELENCO ISCRITTI alla 51^ COPPA MARTIRI DI MONTEMAGGIO gara U23 ELITE di domani domenica 29 marzo a SAN GIMIGNANO (SI) Andrea Marrucci Sindaco - facebook.com facebook
“I testimoni raccontarono che, per la ferocia con la quale fu compiuto il massacro dai fascisti della #GNR, la condizione delle vittime destava orrore.Soltanto dopo quattro giorni dall’eccidio, i 19 martiri di #Montemaggio ( #Siena) ebbero diritto alla sepoltura.” #2 x.com