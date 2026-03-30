La Coppa Martiri Montemaggio si svolge ogni anno in ricordo dell’eccidio dei 19 partigiani uccisi sul Monte Maggio il 28 marzo 1944. La gara coinvolge atleti di categoria élite e under 23, combinando competizione sportiva e commemorazione. La manifestazione si tiene in una zona storicamente legata a un episodio della Resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale.

La Coppa Martiri Montemaggio per élite e under 23, è una gara che unisce passione, sport e memoria storica, nel ricordo dell’eccidio dei 19 partigiani caduti sul Montemaggio il 28 marzo 1944. Sul traguardo di via dei Fossi a San Gimignano successo del lombardo Riccardo Barbuto che al termine di un finale di corsa combattuto ha anticipato Bruno a caccia del bis avendo vinto la gara nel 2025 e il valdarnese Del Cucina. Al via 112 corridori con i primi 40 Km a gruppo compatto, poi una fuga di 12 corridori esauritasi al chilometro 84. Tutti assieme sulla salita di Casole d’Elsa e su quella dei Sassi Bianchi con gran premio della montagna vinto da Gialli (Team Hopplà). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La coppa nel ricordo dell’eccidio. Martiri Montemaggio incorona Barbuto

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“I testimoni raccontarono che, per la ferocia con la quale fu compiuto il massacro dai fascisti della #GNR, la condizione delle vittime destava orrore.Soltanto dopo quattro giorni dall’eccidio, i 19 martiri di #Montemaggio ( #Siena) ebbero diritto alla sepoltura.” #2 x.com