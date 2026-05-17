Genoa-Milan 1-2 Nkunku e Athekame | il Diavolo si tiene stretta la Champions
Il Milan ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Genoa, con i gol di Nkunku e Athekame. La partita si è conclusa con il Milan che si avvicina alla qualificazione in Champions League, approfittando anche della sconfitta della Juventus. La classifica vede ora i rossoneri al terzo posto, a due punti dalla seconda posizione, condivisa con la Roma. Dopo tre partite senza vittorie, questa vittoria permette al Milan di mantenere un margine sulla zona europea.
Milano, 17 maggio 2026 – Dallo psicodramma alla (quasi) ipoteca Champions. Il Milan torna a vincere col Genoa dopo tre partite fruttate un punticino, approfitta del ko della Juventus, sale al terzo posto (insieme alla Roma) a +2 da Como e Juventus. Vittoria pesantissima firmata Nkunku e Athekame. Vasquez spaventa. Ma il Diavolo torna a fare quel che deve sotto gli occhi di Cardinale. Proprio Cardinale è arrivato a Marassi per dare un altro segnale. Ed è sceso negli spogliatoi con l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare (in tribuna era proprio di fianco a lui e al membro del CdA Massimo Calvelli). Andamento lento iniziale e rossoneri tutti dietro per evitare le sberle prese di recente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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