Pago Veiano riparte con tanta ambizione | Luca Zotti nuovo direttore sportivo

Pago Veiano si prepara a ripartire con determinazione, dopo aver concluso una stagione in cui ha raggiunto i playoff di Seconda Categoria. Ora la squadra si concentra sulla pianificazione del prossimo campionato, con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti in passato. In questa fase, è stato annunciato il nuovo direttore sportivo, che avrà il compito di coordinare le strategie e le attività della rosa. La società si mostra fiduciosa nelle prospettive future e nei passi da compiere per rafforzare il progetto sportivo.

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Tempo di lettura: 2 minuti Dopo una stagione positiva culminata con il raggiungimento dei playoff di Seconda Categoria, il Pago Veiano guarda già avanti con entusiasmo e ambizione, pronto a programmare un campionato ancora più competitivo. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l’ingresso di Luca Zotti nel ruolo di direttore sportivo, una figura di esperienza e profonda conoscenza del calcio sannita. Per Zotti si tratta di un ritorno in prima linea dopo un lungo percorso vissuto sui campi della provincia. Una vita dedicata al calcio, quella del nuovo diesse, che ha legato gran parte della propria carriera tra Torrecuso e Ponte, società con le quali ha anche militato da calciatore nel campionato di Eccellenza, fino alle più recenti esperienze dirigenziali intervallate con una nuova esperienza in campo con l’Academy Pesco Sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pago Veiano riparte con tanta ambizione: Luca Zotti nuovo direttore sportivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monchi riparte dalla Liga, accordo trovato con l’Espanyol: i dettagli dell’intesa per il nuovo direttore sportivoSensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como,... Il Prato riparte subito con ambizione: "Rosa competitiva, stadio e centro sportivo""Rendere la rosa competitiva attraverso il mercato, lavorare sul fronte stadio non appena sarà eletto il nuovo sindaco, individuare un’area per il...