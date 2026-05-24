Il Mediterraneo nel pensiero sociale di Ratzinger

L'incontro dedicato al Mediterraneo si focalizza sul ruolo di questa regione come spazio di dialogo, cultura e spiritualità. L'evento fa parte della rassegna Approdi di Cultura e intende analizzare il pensiero sociale di Ratzinger, evidenziando come la regione mediterranea rappresenti un punto di riferimento per le tematiche di confronto e riflessione culturale.

Il Mediterraneo come spazio di dialogo, cultura e spiritualità. Per la rassegna Approdi di Cultura, vi invitiamo all’incontro:. Con Michele Montanaro, autore di Una ecologia dell’uomo. Joseph Ratzinger e l’armonia del creato. Un’occasione per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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