Dopo le dimissioni di Ratzinger, il Papa torna a vivere nel Palazzo Apostolico, un appartamento tradizionalmente utilizzato dai papi dal 1870. L’edificio, rimasto vuoto per oltre un decennio, ospiterà nuovamente il Pontefice che aveva lasciato la residenza in passato. La decisione segna un cambiamento nella gestione degli spazi papali, con il ritorno nel cuore della Santa Sede.

Dopo 13 anni, il Papa torna a vivere nell'appartamento nel Palazzo Apostolico dove tradizionalmente hanno vissuto i Papi a partire dalla Breccia di Porta Pia nel 1870. Leone XIV - che finoraè stato nel Palazzo del Sant'Uffizio - si è trasferito oggi con i suoi più stretti collaboratori negli spazi a disposizione dei suoi predecessori dopo una ristrutturazione durata 9 mesi. L'ultimo Papa a vivere nel Palazzo Apostolico era stato Benedetto XVI. Papa Francesco, invece, aveva scelto di vivere a Casa Santa Marta per evitare l'isolamento. Secondo quanto scrive il Messaggero, nella mansarda al piano superiore sono state ricavate le stanze da letto, i servizi e una cappellina per la preghiera e dovrebbe esserci anche un angolo per palestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Papa torna nel Palazzo Apostolico. Era vuoto dalle dimissioni di Ratzinger

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Contenuti utili per approfondire Palazzo Apostolico

Temi più discussi: Papa Leone torna a casa, pronto l’appartamento nel Palazzo Apostolico inutilizzato per 13 anni; Papa Leone torna a casa, pronto l’appartamento nel Palazzo Apostolico inutilizzato per 13 anni; In udienza dal Papa il presidente della Repubblica d'Austria; Udienza di Papa Leone XIV al Primo ministro della Repubblica di Lituania.

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Il #Papa va a Palazzo. Dopo mesi di lavori, Leone XIV oggi pomeriggio, spiega @HolySeePress, “prenderà possesso dell’appartamento nel Palazzo Apostolico, trasferendosi, con i suoi più stretti collaboratori, negli spazi a disposizione dei suoi predecessori” x.com