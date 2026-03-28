Il CLIL e attività interdisciplinari per sviluppare pensiero critico e responsabilità sociale Un’esperienza

Recentemente, si è assistito a un aumento delle attività che combinano l’insegnamento delle lingue con l’educazione civica, seguendo le linee guida europee sulle competenze chiave. Tra queste iniziative, il metodo CLIL e le attività interdisciplinari vengono utilizzate per promuovere il pensiero critico e la responsabilità sociale tra gli studenti. Questa tendenza si sta diffondendo in diverse scuole italiane come parte di un approccio integrato all’istruzione.

Integrare l’educazione civica nell’insegnamento linguistico è una pratica sempre più diffusa, anche alla luce delle indicazioni europee sulle competenze chiave. L’esperienza di Anastasia Ciavattella, docente al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Pescara, raccontata sul sito della Commissione europea, si inserisce in questo quadro: attraverso il CLIL e attività interdisciplinari, la lingua diventa veicolo per sviluppare pensiero critico, dialogo e responsabilità sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati "Sviluppare pensiero critico e autonomia"FIRENZE Tra gli storici sostenitori di Cronisti in classe, il campionato di giornalismo de La Nazione, c’è ChiantiBanca. Come sviluppare il pensiero critico a scuola: online un approfondimento per i docenti neoassunti 2025/26Nell’area dedicata ai docenti neoassunti 202526 è stato pubblicato un approfondimento dal titolo “Sviluppare il pensiero critico a scuola: strumenti... Approfondimenti e contenuti su Il CLIL e attività interdisciplinari... Temi più discussi: AISLI a Fiera Didacta: formazione docenti dal CLIL alle soft skill [VIDEO]; Nuovi programmi per i licei: torna la geografia, entra l'Ia, formazione all'estero e studio delle lingue con il metodo Clil; I nuovi programmi per i licei: entra l’Ai, torna la geografia; ?Scuola, cambiano i programmi dei licei. Formazione all'estero, lingue col metodo Clil, IA e addio geostoria: tutte le novità. AISLI a Fiera Didacta: formazione docenti dal CLIL alle soft skill [VIDEO]AISLI — Associazione Italiana Scuole di Lingue — è un ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale docente, un riconoscimento che consente alle scuole di ... orizzontescuola.it Corso Clil: tutte le attività da svolgere la prima settimanafirmare ed accettare il modulo di consenso a trattamento dei propri dati (in tal caso la barra di progressione delle attività diventerà di colore verde e sarà al 33%, solo quando avrete completato ... it.blastingnews.com Ciao a tutti! Sto valutando un corso clil... Qualcuno ha esperienza Con quale ente lo avete svolto Grazie - facebook.com facebook