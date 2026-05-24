Il Lecce ha vinto 1-0 contro il Genoa con una rete di Banda al 6’ del primo tempo. La formazione del Lecce ha schierato un 4-2-3-1 con Falcone tra i pali, Veiga e Siebert in difesa, e Tiago Gabriel come terzino. La partita si è conclusa con il Lecce che ha ottenuto la quarta salvezza consecutiva, mantenendo la porta inviolata nel secondo tempo. Nessun altro dettaglio riguardo a azioni o sostituzioni è stato fornito.

Lecce-Genoa 1-0 RETE: 6' pt Banda. LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Siebert 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Ramadani 6 (43' st Gaspar sv), Ngom 6 (1' st Gandelman 6); Pierotti 5.5 (35' st Jean sv), Coulibaly 6, Banda 7 (20' st N'Dri 5.5); Cheddira 5.5 (34' st Stulic sv). In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, Perez, Helgason, Camarda, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco 6.5. GENOA (3-5-1-1): Leali 6; Marcandalli 6.5 (38' st Lafont sv), Otoa 6, Zatterstrom 6; Sabelli 5.5 (15' st Ouedraogo 6), Amorim 6 (24' st Grossi 6), Frendrup 6.5, Masini 6 (38' st Carbone sv), Martin 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Lecce batte il Genoa 1-0 e conquista la quarta storica salvezza di fila

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LECCE-GENOA 1-0: SIAMO NELLA STORIA! 5 VOLTE DI FILA IN SERIE A!

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