Lago Ceresio | 4 milioni per sicurezza e turismo

Un piano strategico da oltre quattro milioni di euro sta ridefinendo il volto del Lago Ceresio nel cuore della Valsolda. L’Autorità di Bacino Lacuale ha attivato una serie di cantieri che spaziano dalla sicurezza delle rive alla mobilità lenta, con l’obiettivo di trasformare il territorio in una destinazione turistica sicura e accessibile. Le opere, distribuite tra frazioni come Albogasio, San Mamete e Oria, mirano a consolidare le infrastrutture esistenti e ad aprirne di nuove per la fruizione pubblica. La tempistica dei lavori copre un arco temporale che va dal 2021 fino al 2026, con interventi già conclusi, altri in fase di gara e progetti strategici in esecuzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

