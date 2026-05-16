La Romagna punta sul turismo esperienziale | 100 escursioni tra Riviera e vallate con A Spass
L'estate 2026 segna il via al progetto “A Spass - Discover Romagna by bus”, un'iniziativa che propone un insieme di cento escursioni tra la Riviera e le vallate della regione. Il progetto mira a rendere il territorio romagnolo più accessibile e fruibile attraverso un sistema organizzato di visite guidate e percorsi, facilitando così il turismo esperienziale. L’obiettivo è creare un’offerta attrattiva e diversificata, coinvolgendo visitatori in attività che permettano di scoprire le peculiarità locali.
Parte ufficialmente per l’estate 2026 il progetto “A Spass - Discover Romagna by bus”, un’iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un’esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni.Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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nonleggerlo. . A mille miglia di distanza dalla Romagna, nel centro dell'Inghilterra, c'è un paesino che sta vivendo lo stesso dramma di Punta Marina: l'invasione dei pavoni. Credo serva un gemellaggio per mettere a sistema le competenze acquisite e contene facebook
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