La Romagna punta sul turismo esperienziale | 100 escursioni tra Riviera e vallate con A Spass

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'estate 2026 segna il via al progetto “A Spass - Discover Romagna by bus”, un'iniziativa che propone un insieme di cento escursioni tra la Riviera e le vallate della regione. Il progetto mira a rendere il territorio romagnolo più accessibile e fruibile attraverso un sistema organizzato di visite guidate e percorsi, facilitando così il turismo esperienziale. L’obiettivo è creare un’offerta attrattiva e diversificata, coinvolgendo visitatori in attività che permettano di scoprire le peculiarità locali.

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Parte ufficialmente per l’estate 2026 il progetto “A Spass - Discover Romagna by bus”, un’iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un’esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni.Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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