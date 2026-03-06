Nelle qualifiche del GP d’Australia 2026, in programma alle ore 6:00 di sabato 6 marzo, i team di Formula 1 si preparano a presentare le proprie strategie e prestazioni. Tutti i piloti e le scuderie sono pronti a scendere in pista per ottenere il miglior tempo possibile, mentre le squadre sono concentrate nel mettere a punto le proprie vetture in vista delle prove ufficiali.

Le ore 6:00 di sabato 6 marzo saranno il momento in cui tutti, in Formula 1, dovranno mostrare le loro carte. Difatti quello sarà il momento in cui scatteranno le qualificazioni del Gran Premio d’Australia, deputato a tenere a battesimo la stagione 2026, quella dell’ennesima rivoluzione regolamentare. Come tutti i cambiamenti, porta con sé tutte le incognite del caso. I risultati dei test di gennaio e febbraio, nonché quelli delle prove libere odierne sono stati veritieri? Chi si è nascosto, tenendo volutamente un profilo basso? Viceversa chi ha banfato, cercando la prestazione pura a differenza di tanti altri? Questo è il tema forte delle qualifiche di domattina, perché rappresenteranno il primo vero atto ufficiale del nuovo Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, nelle qualifiche del GP d’Australia 2026 si getta la maschera! Chi ha il progetto vincente?

F1, GP Australia 2026: orari FP3 e qualifiche 7 marzo, tv, streaming, programma Sky e TV8Sabato 7 marzo andrà in scena la seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di F1.

Cos’è successo nelle prove libere del GP Australia F1 2026: Ferrari brilla in FP1, lampo Piastri in FP2Ferrari subito forte con Leclerc e Hamilton nelle FP1 del GP d'Australia F1 2026, poi nelle FP2 arriva la risposta di McLaren e Mercedes con Piastri...

Approfondimenti e contenuti su F1 nelle qualifiche del GP d'Australia....

Temi più discussi: Mondiale di F1 al via: il PROGRAMMA del primo weekend; F1 GP Australia: gli orari e dove vedere la prima gara del 2026 in tv e streaming; Formula 1, GP Australia 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d'Australia 2026.

Quando la F1 su TV8, GP Australia 2026: orario differita qualifiche in chiaroIl primo weekend della F1 vedrà le qualifiche al sabato sul tracciato di Melbourne, dove si deciderà il primo poleman dell'anno e l'attesa è tutta per la ... oasport.it

F1, GP Australia 2026: orari FP3 e qualifiche 7 marzo, tv, streaming, programma Sky e TV8Sabato 7 marzo andrà in scena la seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne (Australia), ... oasport.it

Lorenzo Jovanotti Cherubini. . grazie thank you @womadelaide #adelaide #australia - facebook.com facebook

F1 | GP Australia, nelle seconde libere svetta la McLaren di Piastri. Le Ferrari quarta e quinta con Hamilton davanti a Leclerc. #ANSA x.com