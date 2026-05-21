Dal 20 al 22 maggio 2026, il museo Ferruccio Lamborghini ospita l'edizione 2026 di Venditore Vincente, un programma di formazione commerciale ideato da Frank Merenda. Per questa occasione, viene presentato il primo metodo italiano di vendita che integra l'intelligenza artificiale. L'evento coinvolge professionisti del settore e si svolge in un contesto che unisce cultura e innovazione. La manifestazione mira a offrire strumenti aggiornati per migliorare le tecniche di vendita attraverso l'uso di tecnologie avanzate.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Dal 20 al 22 maggio 2026 il museo Ferruccio Lamborghini ospita l'edizione 2026 di Venditore Vincente, il programma di formazione commerciale di Frank Merenda. Per la prima volta un metodo italiano fa dell'AI uno strumento strutturale della vendita, non un accessorio. Il sistema è costruito su sette meccanismi psicologici documentati dalla letteratura scientifica internazionale che spiegano il comportamento del cliente italiano. Le piccole e medie imprese italiane sanno costruire prodotti straordinari, ma non sanno venderli. È il paradosso che da decenni accompagna la manifattura del Paese e che Venditore Vincente,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia, al museo Ferruccio Lamborghini il primo metodo italiano di vendita che integra intelligenza artificiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Así es el MUSEO DE LAMBORGHINI en ITALIA

Sullo stesso argomento

“A noi è stato chiesto di campionare la voce di papà con l’Intelligenza Artificiale. Ovviamente abbiamo detto di no”: Claudio Amendola e la richiesta sul padre Ferruccio“A noi è stato chiesto di campionare la voce di papà con l’Intelligenza Artificiale.

I siti delle scuole con Intelligenza Artificiale che risponde a genitori e studenti anche in Arabo e Cinese, operativa 24h. Un esempio italianoSempre più scuole e Università in Italia e nel mondo stanno sperimentando chatbot basati su intelligenza artificiale integrati nei siti web...

Ia, al museo Ferruccio Lamborghini il primo metodo italiano di vendita che integra intelligenza artificialeDal 20 al 22 maggio 2026 il museo ospita l’edizione 2026 di Venditore Vincente, il programma di formazione commerciale di Frank Merenda ... adnkronos.com

Miura e altri capolavori. Ferruccio Lamborghini. Un doppio anniversarioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net