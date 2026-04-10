Suwarso ha dichiarato che il Como si trova in una posizione più avanzata rispetto alle aspettative iniziali. Ha aggiunto che continueranno a seguire il proprio percorso senza specificare dettagli sui possibili cambiamenti. Riguardo alle future decisioni, ha affermato di non sapere se Nico Paz resterà in squadra, mentre ha menzionato Cesc Fabregas senza ulteriori precisazioni. Le sue parole si sono concentrate sulle prospettive future del club e sui giocatori coinvolti.

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© Calcionews24.com - Suwarso svela: «Il Como è più avanti di dove ci saremmo immaginati. Andiamo avanti per la nostra strada. Non so se Nico Paz resterà. Fabregas invece…»

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