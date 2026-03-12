Pina Picierno smaschera il Pd | Da mesi un clima irrespirabile
Pina Picierno afferma che nel Partito Democratico si respira da mesi un clima irrespabile. La deputata si trova in un ambiente di forte pressione, circondata da colleghi e situazioni interne che contribuiscono a creare questa tensione. La sua dichiarazione evidenzia la presenza di un’atmosfera difficile all’interno del partito senza entrare nel merito di eventuali cause o responsabilità.
"Sono mesi che nel Pd viviamo un clima irrespirabile". Pina Picierno è circondata. Non da nemici, ci mancherebbe. Ma da quelli che in teoria dovrebbero essere suoi alleati. Di più: i suoi colleghi di partito. Ebbene, da quando la vicepresidente del Parlamento europeo si è schierata apertamente per il "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia è stata ostracizzata dal Partito democratico. "Pina s’è messa a fare campagna elettorale con Fratelli d’Italia", il pensiero di alcuni dem in Transatlantico a Montecitorio. Insomma, la compagna torni nei ranghi. Secondo il Nazareno non sarà un voto sul referendum, ma un voto su Meloni. Ma " Pina se ne va per conto suo ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
