Ausl Romagna scontro sui tagli estivi | Tagli ai servizi e posti letti ridotti la Uil Fp annuncia la mobilitazione
Durante l’estate, l’Azienda sanitaria della Romagna ha annunciato tagli ai servizi e una riduzione dei posti letto, scatenando una presa di posizione da parte della Uil Fp che ha comunicato l’avvio di una mobilitazione. La sigla sindacale ha criticato la decisione dell’Azienda, accusandola di preferire una soluzione immediata e dannosa, anziché investire in assunzioni e interventi strutturali. La questione riguarda la riduzione delle risorse destinate ai reparti e l’effetto sulla qualità dell’assistenza.
“Invece di procedere con le assunzioni necessarie e strutturali, l'Azienda sceglie la strada più breve e dolorosa: smantellare i reparti per tappare i buchi altrove”. Dopo la Cgil, è la Uil Fp ad attaccare la Direzione generale dell'Ausl Romagna sulla gestione dei servizi nell'imminente stagione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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