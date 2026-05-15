Ausl Romagna scontro sui tagli estivi | Tagli ai servizi e posti letti ridotti la Uil Fp annuncia la mobilitazione

Durante l’estate, l’Azienda sanitaria della Romagna ha annunciato tagli ai servizi e una riduzione dei posti letto, scatenando una presa di posizione da parte della Uil Fp che ha comunicato l’avvio di una mobilitazione. La sigla sindacale ha criticato la decisione dell’Azienda, accusandola di preferire una soluzione immediata e dannosa, anziché investire in assunzioni e interventi strutturali. La questione riguarda la riduzione delle risorse destinate ai reparti e l’effetto sulla qualità dell’assistenza.

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