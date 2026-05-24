Il battesimo di Beatrice figlia di Anna Tatangelo | la torta a due piani la piramide di meringhe Tutti i dettagli

Durante il battesimo di Beatrice, figlia di Anna Tatangelo, è stata servita una torta a due piani con una piramide di meringhe. La cerimonia si è svolta con famiglia e amici presenti. Nel frattempo, l’artista ha annunciato l’uscita di “Notte poetica” featuring Welo, segnando un nuovo passo nel suo percorso professionale.

Mentre sul piano lavorativo è da poco uscita con “Notte poetica” (feat. Welo), su quello familiare e personale sta vivendo una seconda primavera. Oggi la cantante vive una stagione di profonda serenità e gioia, radiosa accanto alla sua bambina e forte di un nuovo, grande amore: quello con Giacomo. 🔗 Leggi su Today.it

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Anna Tatangelo, il battesimo da sogno della piccola Beatrice: la festa rosa e la torta spettacolare

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