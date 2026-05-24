Anna Tatangelo ha celebrato il battesimo della figlia Beatrice con una cerimonia privata. La giornata è stata dedicata alla famiglia e agli amici più stretti. La cantante ha condiviso alcune immagini dell’evento, che si è svolto in un’atmosfera intima e curata. La cerimonia ha visto la presenza di pochi invitati, con dettagli scelti con attenzione. Nessun dettaglio su location o altre persone coinvolte è stato reso pubblico.

Una giornata dedicata agli affetti più cari e alla nuova felicità da mamma bis. Anna Tatangelo ha celebrato il Battesimo della figlia Beatrice con una cerimonia riservata ma curata nei minimi dettagli. Ha condiviso sui social alcune immagini dell’evento e in poche ore ha conquistato migliaia di commenti e reazioni. Tutte assolutamente positive. La cantante di Sora, raggiante accanto a Giacomo Buttaroni, ha mostrato ai follower alcuni attimi della festa organizzata per la secondogenita, nata lo scorso 3 gennaio. Molti sorrisi e atmosfere delicate, costruite attorno a un allestimento completamente declinato nelle tonalità del rosa. Tra palloncini, fiocchi decorativi, orsacchiotti e composizioni floreali, la location romana è stata trasformata in uno spazio dall’estetica fiabesca e raffinata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Tatangelo, il Battesimo della figlia Beatrice è un sogno in rosa

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Anna Tatangelo, il battesimo da sogno della piccola Beatrice: la festa rosa e la torta spettacolare

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