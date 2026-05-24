Negli Stati Uniti, il baseball sta perdendo pubblico e interesse. Le partite sono meno seguite e le vendite di biglietti sono in calo. Alcune iniziative cercano di rilanciarlo, ma i dati ufficiali mostrano una diminuzione delle presenze negli stadi e delle entrate derivanti dagli abbonamenti. La lega ha annunciato piani per aumentare l’appeal tra i giovani, ma i numeri attuali indicano una tendenza negativa.

Negli Stati Uniti il baseball continua a perdere terreno. Per decenni è stato lo sport simbolo dell’identità americana, ma oggi fatica a competere non solo con il football (Nfl) e il basket (Nba) ma anche con i videogiochi e i social media. Le partite sono considerate troppo lente, il pubblico invecchia e i giovani sono sempre più distanti da uno sport che associano al passato. In questo contesto c’è chi prova a invertire la tendenza e a salvare “il grande passatempo americano”. C’è chi lo fa dall’interno, cercando di introdurre regole che rendano le partite un po’ più frizzanti, e chi invece ha deciso di creare qualcosa di completamente diverso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il baseball tra banane e fuoricampo

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