LIVE Italia-USA 8-1 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Henderson accorcia con un fuoricampo

Durante la partita tra Italia e USA nella World Baseball Classic 2026, il punteggio è di 8-1. Henderson ha colpito un fuoricampo, riducendo il divario. LaSorsa è stato sostituito mentre la partita proseguiva, a causa di una situazione delicata in campo. La diretta viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non c'è tempo per LaSorsa: viene sostituito. Siamo in una situazione delicata. 2 eliminati, ma Goldschmidt in prima e Clement sul piatto. Valida di Goldschmidt, che avanza in prima. Qui LaSorsa deve tirare fuori il massimo da se stesso. 1 ball, 2 strike. Fantastico Marsee! Grandissima eliminazione al volo! Anthony ha sfiorato il fuoricampo. Goldschmidt in battuta. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Ottima assistenza di Sam Antonacci per Vinnie Pasquantino. Smith eliminato in prima. Attenzione adesso a Roman Anthony. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. LaSorsa affronta Smith. Anche Canzone eliminato in prima. Foul, secondo strike. Foul. 0 ball, 1 strike. Berti eliminato in prima. Ora Vinnie Pasquantino. 1 ball, 2 ...