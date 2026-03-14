Un caffè ad ogni fuoricampo | il rito della nazionale italiana di baseball ai Mondiali diventa virale – Il video

Un video condiviso online mostra il momento in cui la nazionale italiana di baseball celebra ogni fuoricampo durante la World Baseball Classic negli Stati Uniti. La clip ha rapidamente fatto il giro del web e sta attirando molta attenzione tra gli appassionati di sport. La squadra continua a competere nel torneo, dove sta affrontando le partite dei Mondiali di baseball.

Continua la corsa della nazionale italiana nella World Baseball Classic, i Mondiali di baseball che si stanno giocando negli Stati Uniti. Dopo aver battuto gli USA (che erano i favoriti per la vittoria), e il Messico, l’ Italia si prepara stasera, sabato 14 marzo alle ore 20 italiane, a giocare i quarti di finale contro il Porto Rico. Intanto è ormai virale il suo brindisi a base di caffè espresso: i giocatori infatti, per lo più italoamericani che sono stati poche volte in Italia, hanno portato sul campo il loro modo di comunicare ed esultare. Oltre a gesti, tipicamente italiani, non manca mai in panchina una macchinetta per il caffè espresso. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Il ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto diventa il simbolo della rivolta in Iran e il video diventa virale Sanremo 2026: Sayf serve caffè a fan e giornalisti (e il video diventa virale)Quando pensi a un artista in gara al Festival di Sanremo, probabilmente lo immagini chiuso in albergo a provare per l’ennesima volta, concentrato,... Una selezione di notizie su Un caffè ad ogni fuoricampo il rito... Discussioni sull' argomento Nasce la Giornata Internazionale del Caffè, un’industria mondiale da 200 miliardi di dollari; Il mondo sta diventando troppo caldo per il caffè; Il clima brucia il caffè, tazzine a peso d’oro; Caffè: arriva la Giornata Internazionale dedicata alla bevanda più amata, istituita dalla Fao. Van Halen, pubblicata una nuova versione di Jump realizzata per i Mondiali di Calcio 2026. Ascoltala qui Il remix è stato realizzato per la FIFA World Cup 2026 e vede la collaborazione di Steve Vai e Travis Barker - facebook.com facebook I distacchi inflitti da Anna Trocker alle sue avversarie, tutte più grandi di lei. È la prima italiana a vincere in una stessa edizioni dei mondiali junior, sia slalom che gigante x.com