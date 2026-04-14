Kean al Milan con lo scambio | Santiago Gimenez più 15 milioni | CM

Da calciomercato.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta considerando l'acquisto di Moise Kean, attualmente alla Fiorentina, per la prossima stagione. La trattativa prevede uno scambio con Santiago Gimenez e un corrispettivo di 15 milioni di euro. La società rossonera sta valutando questa proposta come possibile opzione per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Moise Kean torna ad essere un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino l’attaccante della Fiorentina. Il classe 2000 è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza rossonera che farà un tentativo per strapparlo alla Fiorentina al termine del campionato in corso. Possibile scambio tra Milan e Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centravanti della nazionale italiana è legato alla Fiorentina da una clausola rescissoria da circa 62 milioni di euro, una somma che, dopo la stagione difficile del giocatore in viola, difficilmente qualche club potrà arrivare a mettere sul piatto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

kean al milan con lo scambio santiago gimenez pi249 15 milioni cm
© Calciomercato.it - Kean al Milan con lo scambio: Santiago Gimenez più 15 milioni | CM

Tre mesi per riprendersi il Milan: Santiago Gimenez, ora o mai piùTempo di risposte per Santiago Gimenez in casa Milan con il centravanti messicano che è rimasto fuori per diverse settimane per via dell’operazione...

Kean al Milan: i dettagli dello scambio con la FiorentinaClamoroso affare tra Milan e Fiorentina in vista della prossima stagione: ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Digita per trovare news e video correlati.