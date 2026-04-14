Kean al Milan con lo scambio | Santiago Gimenez più 15 milioni | CM

Il Milan sta considerando l'acquisto di Moise Kean, attualmente alla Fiorentina, per la prossima stagione. La trattativa prevede uno scambio con Santiago Gimenez e un corrispettivo di 15 milioni di euro. La società rossonera sta valutando questa proposta come possibile opzione per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Moise Kean torna ad essere un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino l’attaccante della Fiorentina. Il classe 2000 è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza rossonera che farà un tentativo per strapparlo alla Fiorentina al termine del campionato in corso. Possibile scambio tra Milan e Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centravanti della nazionale italiana è legato alla Fiorentina da una clausola rescissoria da circa 62 milioni di euro, una somma che, dopo la stagione difficile del giocatore in viola, difficilmente qualche club potrà arrivare a mettere sul piatto.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Kean al Milan con lo scambio: Santiago Gimenez più 15 milioni | CM Tre mesi per riprendersi il Milan: Santiago Gimenez, ora o mai piùTempo di risposte per Santiago Gimenez in casa Milan con il centravanti messicano che è rimasto fuori per diverse settimane per via dell’operazione... Kean al Milan: i dettagli dello scambio con la FiorentinaClamoroso affare tra Milan e Fiorentina in vista della prossima stagione: ecco tutti i dettagli dell’operazione. Santiago Gimenez a cuore aperto. Leggi l'intervista completa nel primo commento - facebook.com facebook Il Milan in attacco fatica tanto, ragion per cui sabato potrebbe arrivare il momento del ritorno di Santiago Gimenez dal primo minuto L'ultima da titolare lo scorso 28 ottobre a Bergamo contro l'Atalanta Un ritorno che @ms23design x.com