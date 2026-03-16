Sport trading mercato in esplosione | entro il 2030 varrà oltre 10 miliardi di dollari

Il mercato globale dello sport trading sta vivendo una rapida espansione e si prevede che entro il 2030 supererà i 10 miliardi di dollari, con una crescita del 400%. Anche in Italia si registra un aumento di interesse in questo settore, che sta attirando sempre più partecipanti e investitori. La tendenza indica un settore in forte sviluppo e in continua evoluzione.

Il mercato globale dello sport trading supererà i 10 miliardi di dollari entro il 2030 (+400%). Cresce l’interesse anche in Italia. Il mercato dello sport trading è pronto a vivere una crescita senza precedenti. Secondo le stime riportate dall’ International Banker, entro il 2030 il settore dei prediction market supererà i 10 miliardi di dollari, con un incremento del +400% rispetto agli attuali volumi. Un boom alimentato dall’evoluzione tecnologica delle piattaforme di previsione e dall’integrazione di strumenti finanziari sempre più sofisticati applicati agli eventi sportivi. «Dietro ai numeri c’è un cambiamento culturale: lo sport non è più solo spettacolo, ma analisi e gestione dell’incertezza» spiega Davide Renna, tra i principali sport trader europei e pioniere in Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sport trading, mercato in esplosione: entro il 2030 varrà oltre 10 miliardi di dollari Articoli correlati Mercati, è boom globale dello sport trading: oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030Milano, 5 marzo 2026 – In un mercato del lavoro in continua mutazione, anche il settore dello sport si sta aprendo a nuove figure professionali come... Arte immersiva, boom globale: entro il 2033 il mercato varrà 15 miliardi di dollariCresce il mercato dell’arte immersiva: 4,8 miliardi nel 2024, previsto boom a 15,1 miliardi entro il 2033. Contenuti utili per approfondire Sport trading Temi più discussi: Dagli Usa arriva lo 'sport trader', la nuova professione per gestire i rischi; Sport trading, la nuova frontiera dello sport: boom globale e interesse crescente anche in Italia; Il cambiamento da miliardi di dollari che trasforma i mercati previsionali in uno strumento professionale di copertura; Ecco lo sport trader, gestisce rischio e prende decisioni in contesti ad alta incertezza. Sport trading, mercato verso i 10 miliardi entro il 2030: cresce anche in Italia, ecco le 5 regioni dove corre di piùLo sport trading verso i 10 miliardi di dollari entro il 2030. Cresce anche l’interesse in Italia: ecco le 5 regioni più attente al fenomeno ... affaritaliani.it Mercati, è boom globale dello sport trading: oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030Milano, 5 marzo 2026 – In un mercato del lavoro in continua mutazione, anche il settore dello sport si sta aprendo a nuove figure professionali come quella dello sport trader. Entro il 2030, come dimo ... quotidiano.net LEGGI QUI se ami lo sport e ti piace il rischio . «Lo sport è l'unico spettacolo che, per quante volte tu lo veda, non sai mai come andrà a finire». Cit. Neil Simon, sceneggiatore e drammaturgo americano. È legale fare sport trading Sì, dal 1998, regola - facebook.com facebook