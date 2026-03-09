Ebrei e palestinesi tra gli affetti più cari Soffro ma cerco la luce

In questa giornata a Firenze, una rappresentanza di attivisti, filosofi, scrittori, artisti, mediatori, guide religiose e chef si riunisce per partecipare a ‘Re-imagine Peace’. Tra loro ci sono anche persone che condividono un legame profondo con le comunità ebraiche e palestinesi, affrontando le proprie emozioni e cercando di trovare una via di speranza e comprensione.

di Noa Questo 8 marzo mi trovo a Firenze per lavorare a ‘ Re-imagine Peace ’, incontro fra attivisti, filosofi, scrittori, artisti, mediatori, guide religiose e chef. Israeliani e palestinesi insieme. Una manifestazione di pace sostenuta dalla sindaca Funaro. Sono preoccupata per la mia famiglia in Israele e i miei amici in Medio Oriente: ho amici palestinesi in Cisgiordania e a Gaza. Preoccupata per Libano e Siria, per l’ Iran e il suo popolo. La mia attenzione è enorme come il mio dolore. Non solo il mio, ma quello di ogni madre per ogni figlio. Questa guerra è a un livello diverso. Ci sono enormi forze in gioco e siamo pedine su una grande scacchiera, manipolate da uomini di potere che hanno ogni tipo di interesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

