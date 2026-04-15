L’inverno sull’isola di Capri si distingue per le sue temperature fredde e per la quasi totale chiusura delle attività commerciali, soprattutto nella famosa Piazzetta. Recentemente, il sindaco ha proposto di mantenere aperto almeno un bar nella piazza per rendere le stagioni più vivaci, ma i proprietari dei locali hanno deciso di opporsi e hanno presentato ricorso al Tar. La questione riguarda la possibilità di aprire durante i mesi più freddi, in un momento di bassa affluenza turistica.

Capri, 15 aprile 2026 - Il desolato inverno di Capri, senza neanche un bar aperto nella storica Piazzetta, potrebbe per finire, giudici permettendo. Il triste spettacolo di un luogo preso d’assalto in primavera e soprattutto in estate dai turisti che si trasforma, usando le parole del sindaco Paolo Falco, in un “deserto”. Per evitarlo il primo cittadino ha varato un regolamento amministrativo per "garantire che almeno un bar della Piazzetta restasse aperto in inverno in un luogo simbolo dell'isola e punto d'incontro della comunità che lo vive tutto l'anno". Ottima soluzione per gli isolani, ma non per i proprietari dei locali. I titolari sono passati al contrattacco e si sono rivolti con diversi ricorsi al Tar.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’inverno di Capri, la soluzione del sindaco: “Meno triste se un bar resta aperto in Piazzetta”. Ma i proprietari dicono no e ricorrono al Tar

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