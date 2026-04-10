Impianto a biomasse a Roma est l' Agricola Salone vince a tavolino al Tar Continua la battaglia dei residenti

L’Agricola Salone ha deciso di ritirare il ricorso al Tar del Lazio, presentato nel 2021, finalizzato ad annullare il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi che aveva vietato la costruzione di un impianto a biomasse a Roma est. Questa decisione avviene dopo mesi di contestazioni da parte dei residenti, che da tempo si oppongono alla realizzazione dell’impianto. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione tra le parti coinvolte.

Non è un buon segnale per chi, ormai da mesi, porta avanti la protesta. L’Agricola Salone, infatti, ha ritirato il ricorso presentato al Tar del Lazio, nel lontano del 2021, per annullare il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi che aveva negato la costruzione dell’impianto di biomasse. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Basta firme, Roma est ora passa alle "maniere forti". La nuova strategia contro l'impianto a biomasseAlzare il livello della protesta andando direttamente sotto i palazzi delle istituzioni.

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Via libera alla costruzione dell'impianto a biomasse di via Prenestina. Roma est torna a tremareDal 2019 Roma Est convive con questo spauracchio, ovvero da quando, il 28 maggio 2019, l’azienda Agricola Salone a.r.p. ha depositato all’Area V.I.A. della Regione Lazio il progetto Impianto di ... romatoday.it

Impianto a biomasse a Roma est, il Municipio si schiera con i cittadiniIl progetto risale al 2019. Ad aprile 2021 sembrava che l’impianto, che dovrebbe sorgere su un’area di 41.300 metri quadri su via Prenestina 1280, non si potesse più realizzare. La conferenza dei ... romatoday.it