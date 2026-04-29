Durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip, si sono verificati diversi momenti di tensione tra i concorrenti. Un episodio che ha attirato l’attenzione riguarda un gesto di Berry nei confronti di Alessandra Mussolini, che ha suscitato reazioni di sdegno da parte del pubblico. La casa si è animata con eliminazioni inaspettate e strategie che cambiano rapidamente, contribuendo a creare un’atmosfera sempre più infuocata.

Le ultime puntate del Grande Fratello Vip hanno rimescolato le carte nella Casa: tra eliminazioni che hanno sorpreso molti, tensioni sempre più evidenti e strategie che cambiano di ora in ora, l’atmosfera si è fatta rovente. La convivenza è ormai una prova di resistenza e ogni dettaglio rischia di trasformarsi in un caso. >> I concorrenti informati: “È la decisione del GF Vip” Una casa sempre più spaccata tra alleanze e rivalità. Negli ultimi giorni, in particolare, è diventata evidente una frattura tra alcuni concorrenti. Le alleanze si incrinano, le rivalità si fanno personali e i nervi restano tesi anche nei momenti che dovrebbero essere di semplice organizzazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vergogna”. GF Vip, il gesto di Berry contro Alessandra Mussolini fa infuriare il pubblico

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