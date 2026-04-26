Cecilia Rodriguez ha pubblicato un messaggio su Instagram che ha suscitato la reazione di Francesco Monte, ex fidanzato della showgirl. Quest'ultimo ha risposto tramite il suo profilo social, accusando sia la sorella di Belen Rodriguez sia Giulia Salemi. La vicenda si è sviluppata sui social media, con commenti e repliche tra i protagonisti coinvolti.

Cecilia Rodriguez fa infuriare l’ex fidanzato Francesco Monte che su Instagram replica, accusando sia la sorella di Belen Rodriguez che Giulia Salemi. Le parole di Cecilia Rodriguez sull’ex Francesco Monte. Tutto parte da un’intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi nel podcast dell’influencer e conduttrice, Non lo faccio per moda. Nel corso della chiacchierata Cecilia ha parlato della nascita della figlia Clara Isabel, dell’amore per Ignazio Moser e della lite con Belen Rodriguez. Si è trovata anche a parlare di Francesco Monte – senza mai citarlo – suo storico ex che ha avuto una love story in passato anche con Giulia Salemi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cecilia Rodriguez fa infuriare Francesco Monte. La replica dell’ex su Instagram

Notizie correlate

“Francesco Monte non voleva usare sex toys, diceva che doveva usare il suo…”. Le confessioni di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi fanno infuriare l’ex tronista: “Sedicenni rancorose”“Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita, il contrario che queste pseudo paladine delle donne...

Francesco Monte replica a Cecilia Rodriguez sull’uso dei sex toys: “Sedicenni rancorose che umiliano gli uomini”Francesco Monte reagisce alle parole usate da Cecilia Rodriguez nel podcast di Giulia Salemi, che ha posto l'accento sulla reticenza del suo ex...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Francesco Monte non voleva usare sex toys, diceva che doveva usare il suo…. Le confessioni di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi fanno infuriare l’ex tronista: Sedicenni rancorose; Non vuole più apparire. Cecilia Rodriguez e il retroscena su Santiago De Martino: il motivo dietro la sparizione dai social; La lite con Belen? Ero incinta e arrabbiata col mondo. Gelosia per la sua carriera mai, ma a casa da figlia sì; Scusate se a letto non sono stato all'altezza. Adolescenti rancorose. Lo sfogo di Monte dopo le rivelazioni hot di Salemi e Rodriguez.

Francesco Monte, avvocati in campo contro Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi: i motivi della decisioneFrancesco Monte avrebbe dato mandato ai suoi legali di agire contro le ex fidanzate Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi ... gossipetv.com

Francesco Monte si scaglia contro le ex Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: Adolescenti rancoroseLa sorella di Belen infatti è stata insieme a Monte dal 2013 al 2017, la Salemi invece dal 2018 al 2019: per chi non lo sapesse non abbiamo un ex comune molto lontano, ha detto Giulia, con la ... notizie.it

"Non voleva usarli". Francesco Monte furioso con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi per la confessione 'intima' >> https://buff.ly/vqZEdHL - facebook.com facebook

Francesco Monte replica a Cecilia Rodriguez sull'uso dei sex toys: "Sedicenni rancorose che umiliano gli uomini" x.com