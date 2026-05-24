?I ' geni' della matematica si sfidano in Capitanata | ecco i vincitori della Maths Challenge 2026
I partecipanti alla Maths Challenge 2025-2026, una competizione tra studenti della provincia di Foggia e zone vicine, hanno mostrato abilità in numeri, logica e intuizione. La gara si è svolta durante l’anno scolastico e ha coinvolto le migliori menti studentesche della zona. La competizione ha premiato i giovani che si sono distinti per le capacità matematiche e di problem solving. I vincitori sono stati annunciati al termine della fase finale della sfida.
Numeri, logica, intuito e tanta passione. Sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo della Maths Challenge 2025-2026, la competizione scientifica che ha visto sfidarsi le migliori menti studentesche della provincia di Foggia e dei territori limitrofi. L'evento, promosso dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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