?I ' geni' della matematica si sfidano in Capitanata | ecco i vincitori della Maths Challenge 2026

Notizia in breve

I partecipanti alla Maths Challenge 2025-2026, una competizione tra studenti della provincia di Foggia e zone vicine, hanno mostrato abilità in numeri, logica e intuizione. La gara si è svolta durante l’anno scolastico e ha coinvolto le migliori menti studentesche della zona. La competizione ha premiato i giovani che si sono distinti per le capacità matematiche e di problem solving. I vincitori sono stati annunciati al termine della fase finale della sfida.