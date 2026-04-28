Dalla Basilicata alla Bocconi | 4 geni della matematica volano a Milano

Dalla Basilicata, quattro studenti dell'Istituto Torraca-La Vista di Potenza si preparano a partecipare alla finale di matematica alla Bocconi di Milano, prevista per il 30 maggio. I giovani sono stati selezionati tra molti partecipanti e rappresentano la regione in questa competizione nazionale. La sfida si svolgerà in un ambiente universitario e coinvolgerà studenti provenienti da diverse parti d’Italia.

? Cosa sapere Quattro studenti dell'Istituto Torraca-La Vista di Potenza disputeranno la finale alla Bocconi il 30 maggio.. Il successo nelle selezioni di marzo garantisce l'accesso ai Campionati Internazionali di matematica a Milano.. Il 30 maggio prossimo, quattro studenti dell’Istituto Comprensivo Torraca-La Vista di Potenza si troveranno tra i banchi prestigiosi dell’Università Bocconi a Milano per la finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2026. Non è solo una questione di numeri o di calcoli veloci sulle lavagne delle scuole medie; è il racconto di un percorso iniziato tra i corridoi del plesso Bonaventura e della Torraca, dove la logica ha smesso di essere una materia scolastica per trasformarsi in una sfida personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Basilicata alla Bocconi: 4 geni della matematica volano a Milano Notizie correlate Talenti di Oristano volano alla Bocconi: sfida logica a MilanoDue studenti dell’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano, Nicolas Carta e Bernardo Demurtas, hanno conquistato un posto nella fase finale dei Giochi... Il Salento dà i numeri: ventotto geni del calcolo volano alle finali di CesenaticoTrionfo dei licei scientifici di Lecce e di Maglie nella gara mista a squadre: il “De Giorgi” e il “Da Vinci” guidano la spedizione verso la sfida...