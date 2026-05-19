Sarmede conquista Roma | i piccoli geni della matematica sul podio

Lo scorso fine settimana, un gruppo di studenti di Sarmede ha partecipato a una competizione matematica a Cinecittà World, arrivando tra i primi classificati. Durante la prova, i giovani hanno affrontato problemi logici complessi, mettendo alla prova le proprie capacità e il metodo di risoluzione. La competizione ha visto coinvolti studenti di diverse regioni, ma sono stati i ragazzi di Sarmede a distinguersi con risultati di rilievo. La partecipazione si è svolta all’interno di un evento dedicato alle sfide intellettuali per i più giovani.

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? Punti chiave Chi sono i piccoli studenti che hanno scalato la classifica?. Come hanno affrontato i problemi logici complessi a Cinecittà World?. Quale metodo ha guidato la maestra verso questo successo nazionale?. Come verranno utilizzate queste nuove competenze nella scuola locale?.? In Breve Le Lupette di Aurora Maso, Bianca Dalla Cia, Beatrice De Podestà ed Eleonora Marino sono quarte.. I Pantere Bianche di Giovanni Uliana, Simone Dal Cin e Loris De Martin sono terzi.. La maestra Marilena De Lucca ha guidato le squadre alla sfida presso Cinecittà World.. Il successo valorizza mesi di studio scientifico per l'istituto comprensivo di Cappella Maggiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarmede conquista Roma: i piccoli geni della matematica sul podio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sfida di logica: i piccoli geni dell’Isc Nardi scalano il podioGli studenti della scuola primaria dell’Isc Nardi hanno ottenuto traguardi significativi ai Giochi Matematici del Mediterraneo, una competizione che... Dalla Basilicata alla Bocconi: 4 geni della matematica volano a Milano? Cosa sapere Quattro studenti dell'Istituto Torraca-La Vista di Potenza disputeranno la finale alla Bocconi il 30 maggio.