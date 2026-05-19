Scuole primarie aperte già dal 31 agosto la piccola rivoluzione scolastica estiva

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 31 agosto, le scuole primarie riapriranno le porte già in anticipo rispetto agli anni precedenti, segnando una novità nell’organizzazione scolastica estiva. Per il 2027 è prevista una sperimentazione educativa, approvata dalla Regione e pianificata in collaborazione con i territori, che introdurrà un nuovo modello di calendario scolastico. Questa iniziativa mira a modificare i tempi di apertura delle scuole primarie, coinvolgendo diverse realtà locali in un percorso di prova.

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Prenderà il via a partire dal 2027 una sperimentazione educativa voluta dalla Regione e condivisa con i territori. Di fronte alle suggestioni di variare radicalmente il calendario scolastico per accorciare le vacanze estive e puntare su altri periodi di pausa, la Regione ha risposto con un primo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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