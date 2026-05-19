Scuole aperte dal 31 agosto | la Regione stanzia 3 milioni di euro per la sperimentazione alle elementari
A partire dal 31 agosto, le scuole elementari riapriranno con una sperimentazione finanziata dalla Regione, che ha messo a disposizione tre milioni di euro. La misura mira a favorire l’apertura delle strutture e a rispondere alle esigenze delle famiglie, puntando a creare un ambiente scolastico più vicino alle necessità degli studenti e delle comunità locali. Questa iniziativa si inserisce in un progetto volto a migliorare l’accesso all’istruzione e a garantire un’esperienza educativa più efficace.
Una rivoluzione che mette al centro il diritto all’educazione e il benessere delle famiglie, immaginando una scuola più vicina ai bisogni reali delle persone e delle comunità. Prende il via, a partire dal prossimo anno scolastico, una sperimentazione educativa voluta dalla Regione e condivisa con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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